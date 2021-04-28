سلطان القاسمي يفتتح معرض " كلمات من الشرق " للمخطوطات و المقتنيات النادرة

المصدر: الشارقة - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء اليوم معرض " كلمات من الشرق " الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمقرها حتى 3 مايو المقبل و تعرض خلاله مقتنيات و قطع أثرية و مخطوطات نادرة من مختلف أنحاء العالم تقدر قيمتها بـ 60 مليون درهم إماراتي.

اطلع سموه على ما يضمه المعرض من مقتنيات هامة و استمع إلى شرح مفصل من القائمين على كل قسم حول المعروضات و تاريخها و محتواها الثقافي و الفني.

يضم المعرض مقتنيات شخصية لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و معالي محمد بن أحمد المر رئيس مجلس أمناء "مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم" إضافة إلى مقتنيات من "مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث".

ويتوزع المعرض على خمسة أقسام الأول يعرض مخطوطات من القرآن الكريم تعود إلى مئات السنين، وتكشف عن جماليات وفنون نسخ القرآن عبر التاريخ فيما يعرض القسم الثاني لوحات وصورا لمعالم ومدن وشخصيات منها صور قديمة لمكة المكرمة في مراسم الحج، وصور قديمة لإمارتي الشارقة ودبي.

ويجمع القسم الثالث خرائط ومجسمات للكرة الأرضية يعود تاريخها إلى بدايات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر إضافة إلى الإصدار الأول من موسوعة "وصف مصر" التي تعتبر خلاصة جهد مجموعة من العلماء والفنانين والمختصين بدراسة حملة نابليون بونابرت على مصر.

ويقدم القسم الرابع مخطوطات للطبعات الأولى و المبكرة لأشهر الأعمال الأدبية الخالدة والكتب، منها أعمال روائية ومسرحية، وكتب في السياسة والتاريخ، إلى جانب نسخ بلغات متعددة لكتاب ألف ليلة وليلة.

ويكشف القسم الخامس مجموعة كبيرة من لوحات وملصقات قديمة لعدد من الدول في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط كانت تستخدم كإعلانات لشركات الطيران والسكك الحديدة والسياحة والمعارض.

وينظم المعرض عددا من الجلسات النقاشية والندوات يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التاريخ والآثار يتناولون خلالها أهمية المخطوطات ومستقبلها في العالم ودورها في وتوثيق سير الشعوب وثقافاتها ومنجزاتها المعرفية.

حضر حفل افتتاح المعرض كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس ورئيس مجلس أمناء "مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم" محمد بن أحمد المر، ورئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري ، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي، و عدد من المسؤولين والكتاب والأدباء.

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