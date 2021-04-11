نجوم.. محمد طالب غلوم نجم مبتكر

المصدر: إعداد: محمد فودة وعمرو بيومي

ابتكر الطالب المواطن، محمد طالب غلوم، نظاماً ذكياً لمنع الحرائق في السيارات، يعمل على تبريد أجزاء السيارة عند ارتفاع درجة حرارتها، وإطفاء أي اشتعال قد يحدث فيها، ولا يحتاج إلى تركيبه إجراء أي تعديل في السيارات، كما أنه لا يتأثر بالأتربة والمياه أو الصدمات، مشيراً إلى أن الهدف من ابتكاره هو الحفاظ على الأرواح بعد تكرار حوادث اشتعال السيارات وبداخلها أطفال.

وقال غلوم لـ«الإمارات اليوم»: «الجهاز يعد من الاختراعات المفيدة ممكنة التطبيق»، مشيراً إلى أن الجديد في ابتكاره أنه يعمل ذاتياً دون تدخل بشري، مع ضمان كامل لتجنب حدوث أي ارتفاع لدرجة الحرارة في أجزاء السيارة، موضحاً أن الجهاز لا يحتاج إلى إجراء أي تعديل على السيارات، لأنه لا يشغل حيزاً كبيراً ولا يحتاج إلا إلى مكان صغير في مقدمة السيارة».

وأضاف: «الجهاز يحتوي على حساسات لاستشعار الغاز، والكحوليات الناتجة عن ضغط الماكينة، والدخان، ويقيس ارتفاع درجة الحرارة في أي جزء من السيارة، ليبدأ أوتوماتيكياً من دون تدخل بشرى في عملية التبريد، ومحاصرة مصدر الحرارة قبل سريان النيران ووصولها لبقية السيارة».

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