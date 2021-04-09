«طرق دبي» تطرح 100 رقم مميز في المزاد العلني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 100 رقم مميز، ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، للوحات المركبات من الفئات (AA-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام (AA 66) و(I 70)، في مزاد علني، بعد غد، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي، في الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالمزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، وتطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء.

وأكدت الهيئة أن المقاعد ستكون محدودة وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفضّل التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الثانية بعد الظهر.

وقالت إنه في إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة، ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني، بالتعاون مع إدارة الفندق، مناشدة جميع الراغبين في المشاركة بالمزاد بضرورة التقيّد بالإجراءات، كما هو متّبع في عموم الدولة.

وأوضحت أن بيع الأرقام سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق «دبي درايف».

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