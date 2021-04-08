أم أوربية تتصل بـ "شرطة دبي" لاصطحاب ابنها في جولة

المصدر: محمد فودة-دبي

أدركت ام أوربية تقيم في دبي شغف ابنها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات بالشرطة، وتعلقه بشرطة دبي على وجه الخصوص، فقررت اتخاذ مبادرة استثنائية والاتصال بمركز شرطة الراشدية، وشرحت مشاعر ابنها، وسألت عن إمكانية حصوله على جولة بإحدى الدوريات الفارهة، وتجاوب المركز مع طلبها وحقق أمنية الطفل بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وقال مدير المركز العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك ، إن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت دورية فارهة للطفل واصطحبته في جولة بمختلف مناطق إمارة دبي، ما أشعره بالسعادة، لافتاً إلى أن الطفل لديه دمى وألعاب خاصة بشرطة دبي لشغفه وحبه الشديدين لرجال الشرطة.

من جهتها، قالت والدة الطفل إن ابنها ريان نوبلت لديه شغف وحب كبيرين للشرطة، ما دفعها للتواصل مع مركز شرطة الراشدية من أجل تحقيق أمنيته، ووجدت ترحيباً وجدية ، معربة عن تقديرها لشرطة دبي لحرصها على إسعاد طفلها، وترك أثر إيجابي ورائع في حياته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news