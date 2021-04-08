شرطة عجمان تعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة خلال شهر رمضان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اعتمدت شرطة عجمان عددا من الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك في المساجد وفيما يخص التجمعات، للحفاظ على الصحة العامة، وتضمنت مايلي:

للحفاظ على الصحة العامة خلال شهر رمضان:

1. تمنع التجمعات المنزلية والزيارات العائلية ويفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقرباء.

2. يمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول وجبات الإفطار والسحور.

3. الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة والتقيد بنسب الطاقة الاستيعابية.

4. يمنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية والمؤسسية لتبادل الوجبات الجماعية والخيم التي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة والمصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجهات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.

5. يمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقار العمل.

6. يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، وحسب البروتوكول الخاص المعتمد.

7. يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم.

8. يقتصر توزيع الوجبات الرمضانية على الجهات والمؤسسات المصرح لها على مجمعات العمال السكنية، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

9. حث الجمهور على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

10. إبلاغ السلطات المختصة عن ظاهرة التسول وأي مخالفة أخرى.

للحفاظ على الصحة العامة خلال شهر رمضان في المساجد:

1. عدم السماح بإقامة موائد إفطار في المساجد أو توزيع الأطعمة.

2. يمنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية.

3. تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كوفيد 19 والمعلن عنها سابقاً لأداء الصلوات الخمس مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن (30) دقيقة.

4. يتم إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة.

5. استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية.

6. يستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد.

7. يمكن المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً فقط.

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