«طرق دبي» تنجز 74% من أعمال تطوير 3 محطات مترو على الخط الأحمر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 74% من مشروع تطوير مداخل ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي والبنية التحتية المحيطة بها، وهي: محطة مدينة دبي للإنترنت، ومحطة دبي مارينا ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وجرى اختيار عملية تحسين هذه المحطات وفقاً لعدة معايير منها عدد الركاب في المحطات، وعدد المستخدمين من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية حولها والتوزيع الجغرافي للمناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة إلى أخرى.

وتتلخص أهداف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات لتحسين تجربة المتعاملين، وتحسين مداخل ومخارج المحطات لتلبية متطلبات العرض والطلب في المنطقة، وتحويل مدينة دبي لمدينة صديقة لأصحاب الهمم، والربط من وإلى محطات المترو مقابل أتعاب تدفع من قبل الشركاء. وتنمية الإيرادات من خلال توفير مساحات تجارية إضافية.

ومن المتوقع افتتاح المحطات الثلاث على مراحل، وذلك في نهاية الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2021، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب مستقبلاً بفضل إجراء أعمال التحسينات الهندسية الجارية حاليا لمحطة مترو مدينة دبي للإنترنت بنسبة (215%)، ومحطة مترو دبي مارينا ستزيد طاقتها الاستيعابية بنسبة 179%، بينما ستزيد الطاقة الاستيعابية لمحطة مترو الإمارات العربية المتحدة للصرافة بنسبة 259%.

وتتضمن أعمال التحسينات في البنية التحتية حول المحطات مسارات للدراجات الهوائية ولوحات إرشادية ومعابر للمشاة، وأعمال زراعة تجميلية، ومواقف لمركبات الأجرة والحافلات العامة وتنفيذ المبادرات الذكية حول محطات المترو، مع توفير متطلبات أصحاب الهمم، التي تحرص الهيئة على توفيرها في جميع مرافق وسائل النقل العام وحول محطات المترو، مشيراً إلى أن أعمال التحسينات الهندسية في محطة مدينة دبي للإنترنت تشمل بناء مدخل منفصل للمحطة عوضا عن مخرج الطوارئ، وإجراء تعديلات على الشوارع المحيطة بالمدخل لتحسين المسارات الخاصة بالمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

وتشمل أعمال التحسينات الهندسية في محطة دبي مارينا تحسين منطقة الربط بين محطتي المترو والترام عن طريق تعديل موقع المصعد وإجراء تعديلات على الشوارع المحيطة بالمدخل لتحسين المسارات الخاصة بالمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، فيما تشمل أعمال التحسينات الهندسية في محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، بناء مدخل للمحطة وإجراء تعديلات على الشوارع المحيطة بالمدخل لتحسين المسارات الخاصة بالمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

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