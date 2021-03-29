"بلدية دبي" تغلق 16 مؤسسة في 6 أيام

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 16 مؤسسة خلال 6 أيام، فيما حذّرت 116 أخرى، بسبب مخالفات مرتبطة بإجراءات مواجهة «كورونا»، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار العدوى.

وأوضحت البلدية أن مفتشيها نفذوا 11 ألفاً و765 زيارة تفتيشية ميدانية على المؤسسات كافة، التي تشرف عليها، خلال الفترة بين 23 وحتى 28 من الشهر الجاري، شملت مؤسسات غذائية، وصالونات ومغاسل ومقاهي، وبلغ متوسط الالتزام نحو 97%.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ودعت البلدية الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي، من خلال الهاتف المجاني 800900 أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

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