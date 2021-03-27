شاب يشارك في إنقاذ مريض علقت مركبته بالصحراء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دخل شاب بمركبته داخل إحدى المناطق الصحراوية في إمارة الشارقة، لإنقاذ مريض علقت مركبته وانقطعت به السبل وسط الرمال.

وكرّم مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال، الشاب عبدالرحمن طه (أردني)، تقديراً لتعاونه الإيجابي مع الشرطة، وإقدامه بالمساعدة الفورية والعاجلة لرجال قسم الإنقاذ أثناء تأديتهم عملهم، والدخول بمركبته داخل إحدى المناطق الصحراوية في إمارة الشارقة لإنقاذ مريض علقت مركبته وانقطعت به السبل وسط الرمال.

وأكد السركال أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حريصة على تكريم المتعاونين معها، تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، والتي تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً ومسلكاً سامياً يُعد نموذجاً يحتذى به، والقيادة تحرص على تكريم المتعاونين تحفيزاً لهم كأشخاص يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، بوعي مجتمعي يؤكد حرص الجمهور على القيام بدوره المشترك في الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

كما أشاد بحسن التصرف وسرعة الاستجابة، الذي قام به المسعف علاء حسن من قسم الإنقاذ، والشرطي أول عوض حسن من إدارة المرور والدوريات، وسرعة تعاملهما مع مثل هذه الحالة الطارئة، وتقديم الإسعافات اللازمة للحفاظ على سلامة المريض.

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