"بلدية دبي" تخضع 46.4 ألف شحنة مواد استهلاكية للتفتيش عبر نظام " منتجي"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي أنها أخضعت 46 ألف و 406 شحنة منتجات استهلاكية، بما يعادل مليوني طن و 309 ألف كيلو، للتفتيش خلال العام الماضي، عبر نظام منتجي، مؤكدة استمرارها في مراقبة جميع الشحنات، المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وأوضحت البلدية أن نظام منتجي، حقق أرقاماً مرتفعة خلال العام 2020 في مجال سلامة المنتجات الاستهلاكية، وعمل على تسهيل تسجيل المنتجات وعمليات التفتيش و الرقابة.

وذكرت أن نحو 135 ألف و302 كيلو من هذه المنتجات خاص بمنتجات مضادات الجراثيم، كما أصدرت البلدية 7000 شهادة صحية لتصدير شحنات المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن تسجيل 4000 منتج استهلاكي جديد في نظام منتجي.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتقييم 3000 منتج من فئة مضادات الجراثيم وتسجيله للبيع في منافذ التجزئة، وللاستخدام المهني.

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