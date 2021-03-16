موارد الشارقة تنسق لتوظيف 175 وظيفة في بلديات الإمارة

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوظيف 1000 مواطن خلال العام الجاري 2021 على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم. تم اعتماد توظيف 175 وظيفة في مجال الرقابة والتفتيش الميداني في بلديات إمارة الشارقة . تستهدف فئة الذكور من حملة المؤهل الجامعي والثانوية العامة ، بتكلفة مالية تقدر بـ 3,992,225 شهريًا ، وتقدربـ 47,906,700 سنويًا ضمن التكلفة الإجمالية لموازنة الوظائف للعام 2021.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم تم اعتماد وظائف التفتيش بعد التنسيق مع بلديات إمارة الشارقة ، وحصر وتحديد احتياجاتها من الموظفين في وظائف الرقابة والتفتيش ، والدرجات المالية المخصصة لهذه الوظائف .

وأوضح بأن نتائج تحديد الاحتياجات الوظيفية تمثلت في (10) موظفين بدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بعدد (2) من حملة المؤهل الجامعي ، و(8) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتلبية احتياجات إفتتاح المبنى الإداري لمرعى الشمال بالمنطقة الوسطى وتقديم الخدمات للمستفيدين بالإضافة إلى توسعة نطاق الرقابة و التفتيش الميداني.

وأضاف بالنسبة لاحتياجات بلدية مدينة الشارقة فتمثلت في (30) موظف من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، وعلى المسطحات الخضراء، والشواطئ بمدينة الشارقة .

وبين بأن بلدية منطقة الحمرية تحتاج إلى (8) موظفين من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، وعلى المسطحات الخضراء، والشواطئ بمنطقة الحمرية .

وقال تمثلت احتياجات بلدية مدينة الذيد في (20) موظف ، بعدد (6) من حملة المؤهل الجامعي ، و(14) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق البرية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، والأسواق، وعلى المسطحات الخضراء بمدينة الذيد، وكذلك لافتتاح مبنى الإدارة الهندسية لبلدية الذيد ، وافتتاح مبنى إدارة الصحة العامة لبلدية الذيد .

وأشار بأن بلدية منطقة مليحة تحتاج إلى (15) موظف ، بعدد (3) من حملة المؤهل الجامعي ، و(12) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق البرية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، وسوق الجمعة، وعلى المسطحات الخضراء بمنطقة مليحة .

قال بأن احتياجات بلدية منطقة المدام تمثلت في (15) موظف من حملة مؤهل الثانوية العامة، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق البرية ، والسكنية، والتجارية، والصناعية، وسوق الأعلاف، وعلى المسطحات الخضراء بمنطقة المدام.

وأوضح بأن احتياجات بلدية منطقة البطائح تمثلت في (12) موظف من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق البرية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، وسوق المواشي، وسوق الجمعة، وعلى المسطحات الخضراء بمنطقة البطائح ، لافتتاح مبنى الإدارة الهندسية لبلدية البطائح، وافتتاح المبنى الإداري لصيانة آليات بلدية البطائح .

وقال تمثلت احتياجات بلدية مدينة خورفكان في (25) موظف ، بعدد (10) من حملة المؤهل الجامعي ، و(15) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، وعلى المسطحات الخضراء، والشواطئ، والقناة المائية، وسوق شرق بالمنطقة التراثية، وبرج الرابي، وبرج العدواني ونصب المقاومة، ومنطقة شيص، ومنطقة النحوة ، بالإضافة إلى الإشراف على زراعة وتشجير المشاريع السياحية الجديدة (منتزه ميدان خورفكان، واستراحة سد الرفيصة، وقرية المقصار، واستراحة السحب).

وأوضح بأن احتياجات بلدية مدينة كلباء تمثلت في (25) موظف ، بعدد (10) من حملة المؤهل الجامعي ، و(15) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، وعلى المسطحات الخضراء، والشواطئ، وبحيرة كلباء، ومنطقة وادي الحلو، بالإضافة إلى الإشراف على زراعة و تشجير المشاريع السياحية الجديدة ( الحدائق المعلقة ، استراحة سد الغيل ، استراحة جبل الكتاب )، وكذلك افتتاح المبنى الإداري لمشتل البلدية وصيانة الآليات بوادي الحلو.

وبين بأن احتياجات بلدية مدينة دبا الحصن تمثلت في (15) موظف ، بعدد (5) من حملة المؤهل الجامعي ، و(10) من حملة مؤهل الثانوية العامة ، وذلك لتوسعة نطاق الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، وعلى القناة المائية، والمسطحات الخضراء، والشواطئ بمدينة دبا الحصن.

وأوضح بأنه يتم بعد حصر كافة السير الذاتية المتوفرة في قاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية وفق متطلبات شغل الوظائف المتاحة في مجال الرقابة والتفتييش ببلديات إمارة الشارقة ، إجراء المقابلات الوظيفية الافتراضية للمرشحين لوظائف الرقابة والتفتيش من قبل اللجنة المختصة للمقابلات الوظيفية بالبلديات ، وبحضور ممثل من دائرة الموارد البشرية ،لاختيار من تتوافق فيهم شروط التعيين لشغل الوظائف .

وأكد بأنه يتم إبلاغ المرشحين بمواعيد المقابلات بواسطة الرسائل النصية، وكذلك إرسال نتيجة المقابلة بعد إجراء المقابلة من خلال إرسال رسالة نصية للمرشح توضح اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه للمقابلة الوظيفية .

وقال بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار الإهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لبناء وتنمية الإنسان وتدعيم انخراطه في جميع الميادين التي تخدم المجتمع وتأكيدا من سموه على اهمية استثمار مخرجات التعليم في خدمة احتياجات سوق العمل والمساهمة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في الإمارة .

وأشاد بالدور التكاملي بين جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوظيف المستهدفة خلال العام 2021 ، وتعاونها البناء في توظيف ودعم الكوادر الوطنية واشراكها في تنفيذ الأنشطة والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغلية على مستوى الشارقة.

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