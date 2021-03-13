«تنمية المجتمع» تدمج منفذ سعادة المتعاملين بجلفار ضمن مركز رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

بادرت وزارة تنمية المجتمع بنقل ودمج منفذ سعادة المتعاملين في جلفار ضمن مركز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من 14 مارس 2021.

ويتيح الدمج تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون على مستوى الإمارة، في مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة الواقع على شارع النهضة بمنطقة «دفان الخور» خلف هيئة حماية البيئة والتنمية، وفق الموقع التالي: https:/‏/‏goo.gl/‏maps/‏ إضافة إلى توفيرها عبر المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني: www.mocd.gov.ae، والتطبيق الذكي للوزارة: MOCDUAE.

وتمنح الوزارة الأولوية لتفعيل وتعزيز طلبات الخدمة الإلكترونية في قنوات تقديم الخدمة، وتعريف المتعاملين بإجراءات الدمج والتحول الرقمي للخدمات. وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على مبدأ توسيع دائرة تقديم الخدمات الذكية والاستباقية، وإيصالها لمختلف فئات المتعاملين، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة والطفولة والشباب المقبلين على الزواج.

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