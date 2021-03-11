«الأكاديمية الدبلوماسية» تمدد استقطاب الطلبة الجدد حتى 10 أبريل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، بأن الأكاديمية قررت تمديد حملتها «دبلوماسيو اليوبيل الذهبي»، الهادفة إلى استقطاب طلبة جدد، ضمن برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، حتى 10 أبريل المقبل.

وقالت المحمود، لـ«الإمارات اليوم»، إن البرنامج يمتد على مدار تسعة أشهر بنظام دوام كامل، وتم تصميمه وفق منهجية قادرة على تهيئة الشباب الإماراتي للعمل الدبلوماسي، ضمن كوادر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تدعو المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية لابتعاث موظفيها، لمتابعة دراستهم في مجال الدبلوماسية بما يدعم خططها وبرامجها التشغيلية والاستراتيجية وخططها التوسعية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولفتت المحمود إلى أن مهمة الأكاديمية لا تقتصر على تجهيز الدبلوماسيين الطموحين لخدمة وتمثيل دولتهم على الساحة الدولية فحسب، بل تزودهم أيضاً بالتوجهات والأفكار التي تمكنهم من استكشاف التحديات الإقليمية والعالمية، ما يعزز ويدعم مكانة الدولة عالمياً، خصوصاً في ظل استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتقدم الأكاديمية البرنامج على شكل سلسلة من المحاضرات، والأنشطة الصفية، والتدريب العملي، والزيارات الميدانية، والمحاضرات التي يلقيها رواد العمل الدبلوماسي، وأنشطة المحاكاة، حيث توفر لطلبتها فرصة الانخراط في باقة من الموضوعات المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، كالتاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد، والمهارات العملية، مثل: التفاوض، والبروتوكول، وآداب السلوك، والدبلوماسية القنصلية، فضلاً عن برنامج اللغة الثالثة الذي يغطي باقة من أكثر اللغات انتشاراً على مستوى العالم، وهي: الفرنسية، والإسبانية، والصينية، والروسية، والألمانية، والهندية.

ويمكن للشباب الإماراتي، من الجنسين، التقدم بطلبات التحاقهم، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

https:/‏‏‏/‏‏‏apply.eda.ae.

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