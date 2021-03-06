سائق يعيد 900 ألف درهم عثر عليها في مركبته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عثر سائق مركبة «أجرة» على مبلغ 900 ألف درهم، نسيها أحد الركاب على المقعد الخلفي لمركبته، فبادر بتسليمها إلى مركز شرطة بر دبي.

وكرّم مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، بحضور نائبه العقيد راشد محمد صالح، ورئيس قسم المباحث، الرائد عمر المزروعي، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين، عبدالله إبراهيم عبدالله، السائق محمد عرفان محمد رفيق، الذي يعمل سائقاً في شركة كريم، تقديراً لأمانته، وسرعة إعادة المبلغ الذي عثر عليه في المقعد الخلفي لمركبته، بعدما نسيه أحد الركاب.

وقدم المعصم الشكر إلى السائق، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص الدائم على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع، لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والأمان ونشر السعادة.

وفي نهاية حفل التكريم، كرّم مركز شرطة بر دبي السائق، تثميناً لمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على الإسهام في رد الأموال إلى صاحبها.

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