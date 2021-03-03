بدء استقدام العمالة المساعدة الفلبينية عبر القنوات الرسمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء استقدام العمالة المساعدة من الفلبين إلى الدولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين، اعتباراً من شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت أخيراً في العاصمة الفلبينية مانيلا بين وفد من الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف السويدي، ووزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو.

وأكد السويدي أن الاجتماعات مع الجانب الفلبيني جاءت تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير التعاون مع الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المساعدة، وذلك بهدف توفير هذه الفئة من العمالة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد عليها، خصوصاً الفلبينية منها. وقال إن الاتفاق من شأنه ضبط وتنظيم عملية الاستقدام، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة، فضلاً عن الإسهام في خفض التكاليف الإجمالية لتشغيل هذه الفئة من العمالة في الدولة، لاسيما أن الاجتماعات استعرضت السعي نحو خفض رسوم الاستقدام.

واستعرضت الاجتماعات حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لتوفير الوقاية للعاملين، ومن ضمنهم فئة العمالة المساعدة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين بهذا الفيروس.

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