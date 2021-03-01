سائقون يتعرضون لمخالفة بـ 400 درهم بسبب "دراجة هوائية"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

وقع بعض السائقين في مخالفة بقيمة 400 درهم، بسبب أخطاء يرتكبونها في حمل الأغراض خلف المركبة، ومن بينها حمل الدراجة الهوائية، إذ يتم مخالفتهم بمخالفة بقيمة 400 درهم بسبب إخفاء أرقام لوحة المركبات

وأبلغت شرطة أبوظبي، "الإمارات اليوم" إنها خالفت 5380 سائقا العام الماضي، بسبب عدم وضوح أرقام لوحات المركبات على الطريق، داعية السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أية أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وذكرت إن بعض السائقين يرتكبون أخطاء بسيطة - من وجهة نظرهم - على الطريق توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة، ومنها نقل دراجة هوائية على خلفية المركبة بطريقة خاطئة، تؤدي إلى إخفاء أرقام اللوحة.

وأكدت أن هناك رقابة مكثفة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، وأن مثل هذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، ويجري مخالفة مرتكبوها وتطبيق القانون بحقهم.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى أن المادة رقم 27 "ب" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على تغريم مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة"، هي غرامة مالية قدرها 400 درهم ، مؤكدة حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح ارقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.

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