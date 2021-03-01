«الأرصاد»: أمطار «مارس» أقل من المعدّلات الطبيعية على الدولة

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون معدّل سقوط الأمطار على الدولة خلال شهر مارس الجاري، أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مقابل بقاء معدلات درجات الحرارة ما بين الطبيعية إلى المرتفعة بشكل طفيف، فيما أفاد بأن الطقس خلال الأسبوع الجاري سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يستمر تدريجياً من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن سقوط الأمطار المتوقعة خلال شهر مارس الجاري، ستكون أقل من المعدل الطبيعي خلال هذا الشهر من العام، والبالغ 11.9 ملم، فيما تشير التوقعات إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سيكون ما بين الطبيعي أو أعلى بشكل طفيف على بعض المناطق، موضحاً أن معدل درجات الحرارة على الدولة في شهر مارس 23.2 درجة مئوية.

وذكر المركز أن نسبة الرطوبة فى الهواء ستقل بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير المنقضي، خصوصاً مع النصف الثاني منه، بحيث يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 52%، بينما تظل الفرص مهيأة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

وبحسب المركز فإن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة خلال شهر مارس، كانت 43.1 درجة مئوية في مدينتي «سيح السلم» و«سويحان» سنة 2018، بينما أقل درجة حرارة 1.0 درجة مئوية في «جبل جيس»، لافتاً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010، حيث بلغ تكرار حدوث الضباب 15 يوماً للضباب وأربعة أيام للضباب الخفيف.

وأكد أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر، بلغت 300 ملم، سقطت على منطقة «الشويب» سنة 2016، فيما كان أعلى تكرار في حدوث الغبار بشهر مارس، خلال السنوات الماضية، كان في مطار رأس الخيمة، بإجمالي تكرار تسع مرات.

وأشار إلى أن الرياح السائدة خلال الشهر الجاري، تكون شمالية غربية أغلب الأيام، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل حتى الصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء، بتأثير دورة نسيم البر والبحر، لافتاً إلى أن أعلى سرعة رياح بلغت 123 كم/‏‏‏‏س في جزيرة «دلما» العام الماضي، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 52%، ومتوسط رطوبة نسبية عظمى ما بين 71 و84%، ومتوسط رطوبة نسبية صغرى ما بين 19 و33%.

وعن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، أكد المركز أن الدولة تتعرض لامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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