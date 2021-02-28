تكريم 4 سائقين لأمانتهم وأخلاقهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرم المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، أربعة من سائقي حافلات مؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة تاكسي دبي، في الهيئة، تقديراً لأمانتهم وحسن أخلاقهم، في التعامل مع أفراد الجمهور، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد بهروزيان، والمدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، منصور الفلاسي.

ووجه الطاير الشكر إلى السائقين المكرمين على تفانيهم في عملهم، وإبرازهم الصورة الحسنة لأنفسهم، ولهيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن الأخلاقيات والسلوكيات القويمة للموظف المثالي، تنعكس دائماً بصورة إيجابية على مكان العمل، ويكون مثالاً يحتذى بين زملائه، بشخصيته المتميزة.

وأضاف الطاير: «نفخر بوجود موظفين بهذه الأمانة والنزاهة والأخلاق في الهيئة، حيث اختار السائقون الأربعة السلوك الصحيح، خلال تعاملهم مع أفراد الجمهور، سواء بالحفاظ على الأمانة، أو من خلال تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها»، مؤكداً أن هذا السلوك يؤكد، تماماً، الثقة بإخلاص وأمانة العاملين وأخلاقهم العالية، في وسائل النقل الجماعي، التي تنقل مئات الآلاف من الركاب يومياً، ما يعزّز مستوى ثقة الجمهور.

وأعرب الموظفون المكرمون عن جزيل شكرهم وسعادتهم بالتكريم، مؤكدين أن تكريمهم فخر لهم، ولجميع العاملين في المواصلات العامة، وأن ما فعلوه يعد من صميم أخلاقهم، وضمن واجبات عملهم.

وكان السائق فيروس جاربيداكل، من مؤسسة تاكسي دبي، قد سارع لتسليم سائح حقيبته التي نسيها في السيارة، وفيها محتويات ثمينة، بعد أن حافظ عليها من الضياع.

أما سائقو الحافلات: حسن خان، وعزيز رحمان، وحسين نازير، فقد دفعتهم شهامتهم إلى تقديم المساعدة، إلى سيدة احتاجت للمساعدة في وسط الطريق، فبادروا بتغيير إطار مركبتها المتعطل، بعد أن اضطرت للتوقف في الطريق بسبب تعطله.

• جاربيداكل أعاد إلى سائح حقيبة ثمينة نسيها.. و3 سائقين ساعدوا سيدة تعطلت مركبتها.

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