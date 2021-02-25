حمدان بن محمد: طموح الإمارات لا حدود له

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «ما شهدته خلوة عام الخمسين من اعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية، ومجموعة مشروعات استراتيجية للمرحلة الجديدة، يزيدنا عزماً على تعزيز نجاحات الـ50 عاماً الماضية»، متابعاً سموه أن طموح الإمارات لا حدود له، وأضاف سموه بمناسبة مشاركته في «خلوة عام الخمسين»، أن الخلوة تهدف إلى رسم معالم المرحلة المقبلة من مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات.

وكتب سموه تغريدتين على حسابه «تويتر» قال في الأولى: «برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شاركت في خلوة عام الخمسين، التي تهدف إلى رسم معالم المرحلة المقبلة من مسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات.. رؤية قيادتنا الاستشرافية والتخطيط للمستقبل صنعا طموح الإمارات الذي لا حدود له».

وأكد سموه في التغريدة الثانية أن «ما شهدته خلوة عام الخمسين من اعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.. يزيدنا عزماً على تعزيز نجاحات الخمسين عاماً الماضية، بنجاحات وإنجازات استثنائية في الخمسين عاماً المقبلة».

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