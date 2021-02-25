الفحص الطبي شرط الحصول على رخصة قيادة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ألزمت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، المتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبات أو آليات ثقيلة بمختلف فئاتها، والراغبين في تجديد رخص قيادتهم، ومدربي المدارس والمعاهد، بإجراء فحص طبي شامل بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة، حرصاً على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على الطرق، والتأكد من اللياقة الصحية للسائقين والمدربين.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، إن الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على سلامة سائقي المركبات الثقيلة ومدربي القيادة الصحية، وتعزيزاً للسلامة المرورية على الطرق.

وأوضح أن الإدارة قررت تحويل جميع خدمات فتح الملف المروري للراغبين في الحصول على رخصة قيادة، إلى التطبيقات الذكية وموقع وزارة الداخلية، في إطار التحول الرقمي بهدف توفير الوقت والجهد على الموظفين وجمهور المتعاملين على حد السواء، لافتاً إلى أن التحول للخدمات الرقمية يأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة الداخلية الساعية لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أنه يجب على الراغبين في التقدم للحصول على رخصة القيادة، الاستفادة من الخدمات الذكية وتقديم معاملتهم عن طريقها، حيث لن يتم استقبال المراجعين في مقر الإدارة في ظل بدء العمل بهذا القرار الذي يصبّ في المصلحة العامة وخدمة أفراد المجتمع.

وكانت شرطة رأس الخيمة قررت، بداية من العام الجاري، إلزام الراغبين في الحصول رخصة قيادة إجراء 15 حصة تدريبية إلزامية لجميع فئات الآليات، والحصول على حصص تدريبية ليلية لسائقي المركبات الخفيفة، بهدف تطوير مستوى الأمن والسلامة المرورية، وضمان سلامة طرق الإمارة عموماً. وأظهرت الإحصاءات المرورية أن الحاصلين على رخصة قيادة جديدة ارتكبوا حوادث مرورية خلال القيادة الليلية.

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