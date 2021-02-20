شرطة الشارقة تؤهل عناصرها النسائية لمكافحة الشغب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، تخريج «دورة التدخل السريع» لمكافحة أعمال الشغب وحفظ النظام في المؤسسة العقابية والإصلاحية للعنصر النسائي، والتي تعد الأولى من نوعها.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إعداد وتأهيل كوادرها الشرطية، وتزويدهم بأفضل المعارف والعلوم الخاصة بالعمل الشرطي والأمني، بما يحقق أهدافها السامية المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وشارك في الدورة التي تعد الأولى من نوعها للعنصر النسائي، 10 منتسبات من المؤسسة العقابية في الشارقة بفرع سجن النساء، حيث تلقين البرامج التدريبية والميدانية والمهنية، بالإضافة إلى تدريبهن على الرماية وفنون التعامل، والقبض، والتفتيش، وذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ممثلة في إدارة التطوير والكفاءات.

ووجّه بن عامر الشكر والتقدير للمنتسبات وحثهن على تطوير قدراتهن، ومهاراتهن، وتطبيق ما تلقينه خلال الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

من جانبهن، قدمت المنتسبات الشكر لشرطة الشارقة على ما تلقينه من علوم ومهارات ميدانية عززت من خبراتهن العملية، والارتقاء بقدراتهن للقيام بمهامهن الميدانية على الوجه الأكمل.

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