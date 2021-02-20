شرطة دبي توعي الطلبة بمخاطر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، محاضرة عن بُعد بعنوان «الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي»، قدمها المهندس الدكتور عبدالله الزرعوني، بمشاركة 720 طالباً وطالبة من مختلف المدارس، والهادفة إلى زيادة الوعي لدى الطلبة حول الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي، وكيفية التعامل معها، بهدف توعية الطلاب من أية مخاطر متوقعة في مجال الإنترنت.

وتطرق الزرعوني خلال المحاضرة إلى أفضل الممارسات في استخدام الأجهزة الإلكترونية، ومواقع الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، ومنصات ‏‏الألعاب الإلكترونية‏، وقدم للطلبة شرحاً حول طرق الحفاظ على المعلومات الخاصة أثناء ‏‏استخدامهم للإنترنت، والتأكيد على عدم التحدث مع الغرباء أو مراسلتهم أو إرسال أي ‏‏معلومات شخصية لهم.

وأشاد مدير مركز حماية الدولي، العقيد عبدالله الخياط، بجهود المنظمين والشركاء لإنجاح المحاضرة وموضوعها الذي تناول الاستخدام الأمثل لشبكات العالم الرقمي وكيفية استخدامها، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب من أية مخاطر متوقعة في مجال الإنترنت.

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