توظيف 28 مواطناً في مهن هندسية لدى «الجرافات البحرية الوطنية»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلنت هيئة الموارد البشرية بأبوظبي توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية، تستهدف توظيف 28 مواطناً من حَمَلة الشهادات الجامعية في مجال الهندسة، في وظائف هندسية رئيسة بالشركة، ضمن خطة لزيادة معدلات التوطين النوعي في المهن الهندسية لدى قطاع النقل البحري، منوهة بأن الاتفاقية تشمل تأهيلاً وتدريباً مكثفين لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية في مجال الهندسة، حرصاً من الطرفين على استدامة وازدهار العمليات التنموية في قطاعي الأعمال العام والخاص بإمارة أبوظبي، وقيادة المستقبل في القطاعات الصناعية بكفاءة ومهارة بأيدٍ وطنية.

وأوضحت الهيئة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تدريب وتأهيل أعداد من الباحثين عن عمل من المواطنين الإناث والذكور، من حملة الشهادات الجامعية المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة وفق شروط ومعايير محددة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الهندسة، ومتابعة توظيف المتدربين الناجحين في ست مهن هندسية متخصصة ومنوعة لدى شركة الجرافات البحرية الوطنية، تشمل: «الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة البيئة والاستدامة، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكتروميكانيكية، والهندسة البحرية».

وحددت الاتفاقية ستة شروط للترشح للانضمام إلى البرنامج التأهيلي والتدريبي، تشمل: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة (من الجنسين)، وأن يكون من القاطنين في إمارة أبوظبي، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً، وأن يكون مسجّلاً لدى قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، وأن يكون باحثاً عن عمل، وأن يتطابق المؤهل الجامعي مع متطلبات البرنامج التدريبي.

وقالت الهيئة: «تتيح الاتفاقية لشركة الجرافات البحرية الوطنية الوصول إلى معلومات الباحثين عن عمل، من خلال نظام هيئة الموارد البشرية الإلكتروني، لتقوم بتنظيم برنامج للتوجيه والإرشاد الوظيفي للمواطنين الذين وقع الاختيار عليهم من قبل الشركة والهيئة معاً، ليخضع هؤلاء المرشحون لاختبارات تحديد المستوى والمقابلات الشخصية، على أن يتم تعريف المؤهلين منهم ببرامج التدريب الوطني (المعروف باسم مهندس المستقبل) الخاص بالشركة ومتطلباتها»، مؤكدة أن الشركة ستوقع عقوداً مع المنتسبين ممن يظهرون قدرات واعدة، للانخراط في التدريب الأكاديمي والفني للشركة، كما يلي ذلك دخولهم التدريب العملي في الموقع.

ووفقاً للهيئة، يمتاز البرنامج التدريبي لشركة الجرافات البحرية الوطنية بأنه معتمد، ويتضمن عقود عمل للملتحقين به، ويتم تحت مراقبة ومتابعة أكاديمية وسلوكية وصحية مستمرة مدعمة ببرامج التحفيز، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين بالمجال من الشركة الوطنية، للتأكد من نقل المعرفة والعلوم والمهارات الفنية إلى القوى البشرية المستقبلية، لتمكينها من إدارة وظائفها بجودة وأداء.

وأكدت استمرار التعاون مع الشركة، من أجل توفير المزيد من الفرص لشباب المواطنين الباحثين عن عمل من قاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة المجال أمامهم لتطوير مهاراتهم لشغل وظائف هندسية، منوهة بأنها ستقوم بترشيح ملفات الباحثين عن عمل من قاعدة بياناتها للمشاركة في البرنامج التدريبي المكثف لدى الشركة، والذي يستمر لعامين انطلاقاً من 2021 ليتم توفير الوظائف للملتحقين بالبرنامج في المهن الهندسية المختلفة بعد إتمام مدة التدريب بنجاح.

وأشارت شركة الجرافات البحرية الوطنية إلى أن الاتفاقية مع هيئة الموارد البشرية بأبوظبي تهدف إلى توظيف دفعة مؤلفة من 28 مواطناً، في وظائف هندسية رئيسة بالشركة، التي تواصل مساعيها الدؤوبة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة، بهدف صقل مهارات كوادر بشرية متمرسة تواصل دعم أعمالنا على المدى البعيد، وذلك من خلال تنظيم دورات التدريب وبرامج التطوير المتقدمة.

10 أضعاف

أبدت شركة الجرافات البحرية الوطنية تطلعها لتعزيز علاقتها وتعاونها مع هيئة الموارد البشرية، لزيادة أعداد الكفاءات المواطنة في الشركة، وتحقيق رؤية الإمارات في مساعيها الدؤوبة، لتحقيق أهداف دولة الإمارات الرامية لزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمعدل 10 أضعاف، مقارنة بالعدد الحالي، مع نهاية عام 2021، لتحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى في المضمون والأهداف مع مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز التوطين.

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