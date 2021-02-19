توظيف .. 100 برنامج تدريب افتراضي لموظفي الحكومة

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أسفرت اتفاقية التعاون بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية في مجال تدريب وتطوير موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز قدراتهم، عن تقديم الأكاديمية أكثر من 100 برنامج تدريبي افتراضي مجاني لموظفي الحكومة الاتحادية.

وأفادت الهيئة بأنها تواصل السعي، على الدوام، لتعزيز آفاق التعاون مع بيوت الخبرة العالمية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز التدريب المعتمدة داخل الدولة وخارجها؛ للاستفادة من خبراتها بمجال تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن التعاون مع أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية، يهدف إلى تأهيل موظفي الحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم، من خلال منحهم الفرصة للمشاركة في أكثر من 100 برنامج تدريبي افتراضي مجاني تخصصي وعام، متاحة عبر منصة الأكاديمية، ويمكن الوصول إليها من خلال صفحة مبادرة «المورد» على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

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