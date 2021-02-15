"الطاقة والبنية التحتية" تفتتح نفق النجيمات في إمارة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تفتتح وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوم غداً الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات المحلية في إمارة الفجيرة، نفق النجيمات، الذي سيسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، ويعد هذا النفق جزءا من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندس يوسف عبدالله، أن الوزارة انتهت مؤخراً من رصف طبقات الأسفلت في مشروع طريق الشيخ حمد بن عبدالله بشكل كلي وفتح الطرقات في جميع التقاطعات المرورية، وتشغيل جميع الإشارات المرورية، وتم كذلك تشغيل الإنارة في أجزاء واسعة من المشروع، حرصاً على تعزيز انسيابية وأمان الحركة المرورية بشكل أكبر لحين إنجاز المشروع بشكل نهائي وفتح الطريق أمام حركة المرور.

ولفت إلى أن الوزارة كانت استكملت إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع، وفيما يخص نفق “مريشيد”، فإن الأعمال جارية حسب المخطط، حيث تم إنجاز جسم النفق بنسبة 86% ويجري التنسيق مع الدوائر الأخرى لتسريع الإنجاز وتسليم النفق.

ويُعدّ المشروع ككل محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة حيث أنه الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل الى طريق كلباء وطريق خورفكان، كما انه يقلص زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة الى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 الأف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، فيما تشمل الاعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار وعدد 3 أنفاق للمشاة وعدد 3 أنفاق للسيارات".

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