«طرق دبي» تنجز نصف مليار معاملة رقمية العام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها على مستوى خدمات المتعاملين، خلال العام الماضي، بلغ 528 مليوناً و57 ألفاً و108 معاملات، وذلك عبر أربعة محاور، هي الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، والمساعد الافتراضي «محبوب»، وأجهزة الخدمة الذاتية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرب، إن وصول عدد المعاملات الإلكترونية والذكية إلى أكثر من نصف مليار معاملة، يعكس تطور منظومة الهيئة الرقمية.

وأضاف أن 99.83% من المعاملات تمت رقمياً، فيما بلغت نسبة معاملات مراكز الواجهة 0.17% فقط، موضحاً أن 48.57% من المعاملات تمت عبر التطبيقات الذكية على الهواتف، وهي تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات» و«دبي درايف»، و«سهيل».

وقال إن أكثر المعاملات استحواذاً على الوسائل الرقمية هي المتعلقة بالترخيص، و«سالك»، و«المواقف»، و«تخطيط الرحلات».

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