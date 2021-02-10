رأس الخيمة تخفض الطاقة الاستيعابية بالمراكز التجارية لـ60%

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة تحديد الطاقة الاستيعابية للشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70%، كما حددت للقدرة الاستيعابية لمراكز التسوق بنسبة 60%.

وقال رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي: «يجب على وسائل النقل وجميع دور السينما، والفعاليات والأنشطة الترفيهية ومراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة بالمنشآت الفندقية الالتزام بالطاقة الاستيعابية بنسبة 50%، بناءً على الوضع العام للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في الإمارة وتعليمات الجهات المختصة».

وأوضح أنه تقرر تقليص حجم التجمعات العائلية والمناسبات المجتمعية مثل عقد القران بعدد 10 أشخاص، وكذلك الالتزام بـ20 شخصاً عند تشييع الجنائز، لافتاً إلى أنه يجب تجنب مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بمسافة التباعد الجسدي المحددة مترين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في جميع الأماكن المذكورة، كما يجب على المطاعم والمقاهي الالتزام بمسافة التباعد الجسدي مترين بين طاولات الطعام وعدم الجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من أربعة أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

وأضاف أن جميع فرق العمل الميدانية في جميع الجهات المختصة في الإمارة، انطلقت لرصد المخالفات والتشديد على الإجراءات الاحترازية، حيث ستستمر حملات الجهات المختصة في عملها حتى إشعار آخر، ومن ثم سيتم تقييم الوضع العام للتدابير الوقائية في الإمارة، وما حققته من نتائج ملموسة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، ما يسهم في تحفيز الجهود ودعم مرحلة التعافي، وتوفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة.

إلى ذلك، قررت دائرة بلدية رأس الخيمة، تحديث إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وألزمت المراجعين إبراز ما يثبت مرور أسبوعين على من تلقى الجرعة الثانية من لقاح (كوفيد-19)، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص PCR، سلبية خلال 48 ساعة، قبل الدخول لمراجعة مبنى البلدية، وذلك حرصاً منها على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وإتباعاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.

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