تعديلات على مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية لبعض الأنشطة الاقتصادية في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

في إطار الحرص على سلامة المجتمع وللحد من سرعة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وبالتزامن مع الأوضاع الراهنة وللحد من التجمعات التي من شأنها زيادة سرعة انتشار الفيروس، تعلن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن القواعد الإرشادية والبروتوكولات الجديدة في إمارة عجمان، حيث تضمنت تعديل مواعيد عمل المقاهي ومحلات بيع الوجبات الخفيفة "الكافتريات"، والمطاعم وما في حكمها، لتغلق في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، إضافة الى خفض الطاقة الاستيعابية لتقديم الخدمات داخل مقرات تلك المنشأت لتصبح بنسبة 50% من الزبائنفقط، مع ضرورة التأكيد على التزام العاملين والزبائن بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة سابقاً وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي متران من كافة الاتجاهات.

كما تضمنت القواعد الإرشادية والبروتوكولات الجديدة، كل من قاعات وصالات الافراح والمناسبات، على ان تقتصر المشاركة في الافراح والمناسبات فقط على عدد 50 شخص وبحد اقصى، مع ضرورة الاستمرار بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة والمعممة سابقاً.

وتهيب الدائرة بالمستثمرين من أصحاب تلك المنشأت لضرورة التحقق من تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي تم تعميمها سابقاً، إضافة الى ضرورة التحقق من التزام الزوار ومرتادي تلك المنشأت بالإجراءات الاحترازية.

وتنوه الدائرة الى تكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية لجميع الأنشطة العاملة في الامارة بهدف التحقق من الالتزام بالقواعد الإرشادية والبروتوكولات، والإجراءات والتدابير الاحترازية، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين لضمان المحافظة على سلامة افراد المجتمع "نلتزم لننتصر".

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