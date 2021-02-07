70.4 ألف معاملة مرورية إلكترونية الشهر الماضي بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم محمد علاي النقبي عن إنجاز 70 ألفاً و408 معاملات مرورية إلكترونياً خلال شهر يناير من العام، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص بالدولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، ويؤكد انسجام رؤى شرطة الشارقة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم النقبي أن شرطة الشارقة وفرت للمتعاملين مجموعة من القنوات الذكية للحصول على الخدمات المرورية وذلك من خلال التطبيق الذكي الخاص بها sharjahpolice، إضافة لموقعها الإلكتروني shjpolice.gov.ae، وعلى تطبيق وزارة الداخلية (moi)، إلى جانب مركز الاتصال والمتابعة الذي يقدم مجموعة من الخدمات على الرقم 065177555، بالإضافة لأجهزة «سهل» المنتشرة في العديد من مراكز الخدمة بالإمارة.

وأفاد بأن خدمة تجديد المركبات كانت أكثر الخدمات التي تم إنجازها إلكترونياً، إذ بلغت 19 ألفاً و515 معاملة، ثم خدمة طلب دفع المخالفات المرورية وبلغت 18 ألفاً و252 معاملة، تلتها خدمة طلب تجديد رخصة القيادة بـ6083 معاملة، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة في إنجاز معاملاتهم.

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