تكريم متطوعة في مركز المسح بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّم رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، الملازم أول منى صندل، المتطوعة في مركز المسح الوطني للشارقة بقاعة البيت متوحد، تقديراً لجهودها، ودورها الذي عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة الشامسي مركز المسح، للوقوف على استمرارية جاهزية المركز في مواجهة تداعيات فيروس «كوفيد-19» المستجد، ومتابعة آخر المستجدات في الحدّ من انتشاره.

ونوه بجهود المتطوعين من رجال الشرطة لتنظيم حركة المرور في المركز لضمان سلامة المشاة.

واستمع الشامسي إلى شرح من مدير مركز فحص «كوفيد-19»، الدكتورة ريما الحمادي، حول أهم المستجدات في مواجهة الجائحة، والتحديات التي تغلب عليها المركز.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

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