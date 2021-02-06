«كلنا شرطة» تقدم 156 ألف ساعة تطوعية في المهام الإنسانية العام الماضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذ أعضاء مبادرة كلنا شرطة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، مهام إنسانية عدة، عبر أكثر من 156 ألف ساعة تطوعية خلال العام الماضي، تضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشارك أكثر من 3500 عضو في تنظيم 146 فعالية، ضمن جهود شرطة أبوظبي في تحقيق استراتيجيتها لحفظ مكتسبات الأمن والاستقرار، ولتعزيز منظومة الوقاية من الجريمة، وتعزيز الوعي وقيم الولاء والانتماء والتماسك والتكافل المجتمعي ونشر ثقافة التطوع. وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، بأن فعاليات عام 2020 تنوعت بين التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وبمختلف القضايا المجتمعية، ودعم مسيرة الاستقرار.

وأشار إلى أنه تم إرسال رسائل نصية باللغات العربية والإنجليزية والأردو، إلى جميع الفئات المجتمعية، ضمن جهود التوعية المجتمعية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي برفع كفاءة أعضاء «كلنا شرطة»، من خلال التدريبات وتنمية المهارات في مختلف المجالات الشرطية وزيادة الحس الأمني، ضمن خططها التطويرية في تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة بمجالات العمل الشرطي.

وذكر أن أعضاء «كلنا شرطة» وزعوا أدوات الحماية الشخصية من الكمامات ومعقمات الأيدي، وغيرها، وشاركوا في تنظيم وتأمين دخول الجمهور، خلال عمليات فحص العمال في المناطق الصناعية، كما قاموا بتوزيع أربعة ملايين و500 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان الماضي، وتوعية نحو 850 ألف متسوق في مراكز التسوق بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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