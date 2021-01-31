تحديث إجراءات الدخول إلى أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي، إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص «كوفيد-19»، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، ويبدأ العمل بها غداً.

وستستمر إجراءات دخول الإمارة بفحص مسحة الأنف (PCR) المعتمدة، التي تشمل الدخول خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة، لمن تتجاوز مدة إقامته أربعة أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته ثمانية أيام متتالية.

واعتمدت اللجنة تحديث الإجراءات المتعلقة بدخول الإمارة بفحص الليزر (DPI)، إذ يسمح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين.

كما اعتمدت اللجنة، في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة، وجوب إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في اليوم السابع إذا تجاوزت الإقامة سبعة أيام.

وتطبق هذه الإجراءات على كل سكان الدولة، ويُستثنى منها المطعّمون في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق «الحصن»، ويتعين عليهم اتباع البروتوكول الخاص بهم.

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