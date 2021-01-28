‫40 ألف مستفيد من الحملة المرورية الإلكترونية (غايتنا سلامتك) بالشارقة‬

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

استكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملتها التوعية المرورية الإلكترونية بعنوان (غايتنا سلامتك) والتيتستمر حتى نهاية يناير الجاري، مستهدفةً طلاب المدارس وأفراد المجتمع، عن طريق خاصية الاتصال المرئي، وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات التي تطلقها شرطة الشارقة لتذكير السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية العامة، للحد من الحوادث وما تخلفهمن آثار سلبية الأفراد والمجتمع.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة النقيب سعود الشيبة أن الحملة تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المروريةللأفراد سواء كانوا سائقين أو مشاة ، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الحملة عبر المشاهدات الخاصة بفيديوات الحملة ما يفوق على(40648) مستفيد حتى الآن، داعياً قائدي المركبات بضرورة التقيد بالقوانين المرورية، والإرشادات التي تعزز سلامتهم وسلامة الأخرين،والالتزام بقوانين وقواعد أنظمة السير والمرور للحد من الحوادث المرورية.

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