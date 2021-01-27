4 بنوك تقسّط المخالفات المرورية دون فوائد

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

وقّعت وزارة الداخلية مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك وطنية تتيح تقسيط المخالفات المرورية من دون فوائد، وذلك انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجابياً على إسعاد المتعاملين، وتماشياً مع توجهها الاستراتيجي في تعزيز جودة الحياة للمجتمع، ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات في دفع المخالفات المرورية المترتبة عليهم.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من هذه الميزة في سداد المخالفات المرورية والحد من تراكمها.

وُقّعت مذكرات التفاهم مع كل من: بنك أبوظبي الأول، ودبي التجاري، والإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة.

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