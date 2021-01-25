عوض الكتبي مديراً عاماً لـ «صحة دبي».. وعلوي الشيخ علي نائباً له

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين عوض صغير الكتبي مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي نائباً للمدير العام.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على «تويتر»، عن أمنياته لعوض الكتبي والدكتور علوي الشيخ علي بالنجاح في دفع مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته.

وشغل عوض الكتبي منصب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتقلّد العديد من المناصب التنفيذية في إمارة دبي، وله خبرة طويلة في مجال الإدارة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة شيلر الدولية في المملكة المتحدة.

وعمل الدكتور علوي الشيخ علي نائباً لمدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهو العميد المؤسس لكلية الطب البشري فيها، وله خبرة طويلة قام خلالها بنشر أكثر من 100 ورقة علمية، بصفته باحثاً متميزاً في مجال الطب القلبي الوعائي، وهو عضو في العديد من الهيئات الطبية والعلمية المرموقة محلياً وعربياً وعالمياً، وحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

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