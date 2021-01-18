«طرق دبي» تحرّر 3300 مخالفة في مجال أنشطة نقل الركاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، حملات تفتيشية على جميع أنشطة نقل الركاب في أكثر من 100 منطقة بإمارة دبي، أسفرت عن تحرير 3303 مخالفات، في إطار الحرص على مدى التزام الركاب والسائقين ووسائل النقل للاشتراطات المعمول بها في الهيئة لضبط عمل هذا القطاع والوصول به إلى أفضل الممارسات.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة سعيد البلوشي: إن «هذه الحملات التفتيشية توزّعت على أكثر من 100 منطقة في إمارة دبي، أسفرت عن 3303 مخالفات، تركز معظمها في مرتادي الحافلات العامة بواقع 1549 مخالفة جاءت معظمها من عدم دفع التعرفة، وسائقي مركبات الأجرة بواقع 1412 مخالفة تركز معظمها في تحميل ركاب أكثر من المصرح به، فيما بلغت مخالفات الحافلات المؤجرة 105 مخالفات، وتهريب الركاب بـ100 مخالفة، و96 مخالفة لسائقي المركبات الفاخرة (الليموزين)، فيما توزّعت بقية المخالفات على أنشطة الحافلات المدرسية والعبرة واستخدام بطاقة نول». وأضاف: «يأتي تنفيذ هذه الحملات ضمن خطط استراتيجية توضع على مدار العام لتحقيق مستهدفاتها المرتكزة على ضمان الالتزام بقوانين التنقل، سواء المتعلقة بسلوكيات الركاب أو ممارسات السائقين أو توافر المواصفات المطلوبة في وسائل النقل بمختلف أنواعها، ضماناً للشكل الحضاري لمنظومة النقل التي عُرفت بها إمارة دبي، وتحقيقاً لرؤية الهيئة الجديدة المتمثلة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

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