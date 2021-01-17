نجوم.. نظام تزويد آلي بالوقود

المصدر: إعداد: محمد فودة

أظهر طلبة موهوبون نبوغاً في مجالات عدة، بإمكانات قليلة، ما يعكس قدرتهم على فعل المزيد، لو أتيحت لهم إمكانات أكبر، وحظوا بحاضنة لابتكاراتهم وأفكارهم، ومن الابتكارات التي تبناها نادي الإمارات العلمي مشروع نظام تزويد المركبات بالوقود تلقائياً، للطالب عبدالرحمن محمد العوضي، ويعتبر نموذجاً أولياً لنظام مخصص للمؤسسات، يسمح بتزويد أساطيل المركبات لدى تلك المؤسسات بالوقود بطريقة آلية وفعالة ونظيفة وذكية، ويعمل تلقائياً عند اكتشاف وجود المركبة وتزويدها بالوقود، وبعد ذلك تسحب مضخة الوقود عند اكتمال عملية التزويد، دون تدخل بشري. ويعتمد نظام التزود التلقائي على ذراع آلية، لتحديد المواقع التي يسمح لها بالتحرك فيها، باستخدام رأس استشعار خاص بها، وخرطوم الوقود القابل للتمدد باتجاه فتحة التزود بالوقود، بالإضافة إلى استخدام جهاز استشعار المسافة، وجهاز استشعار الوزن في النظام لتحديد موقع المركبة الفعلي، وتحديد فتحة تزويد الوقود بها بشكل دقيق.

ويتكون النظام من مجموعة عوامل متنوعة، من بينها: جهاز إرسال، وآلية تحكم في الوقود، وجهاز اتصال فرعي للتواصل مع المركبة، وتحديد نوع الوقود الذي يتعين تزويدها به.

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