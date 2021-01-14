منع الجلوس وتجمع المركبات على جانبي شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالتعاون مع دائرة البلدية، منع تجمع المركبات وجلوس الأفراد على جانبي شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين للحد من المخاطر المرورية.

وأوضحت، شرطة أم القيوين، أنه بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين، تم إطلاق حملة توعوية لمنع الجمهور من التجمعات والجلوس على جانبي شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد وعدم إيقاف مركباتهم على جانب الشارعين بالإمارة، حفاظاً على المظهر العام والسلامة العامة لرواد الطريق، لما يسببه الوقوف من مخاطر مرورية.

وأضافت، أن الحملة تسعى لتوحيد الجهود لكافة أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأشارت إلى أنه، تم وضع لوحات تمنع وتقيد الجلوس على جانبي شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد باستثناء الحالات الطارئة، وطالبت الجمهور بالتزام بالقوانين والإجراءات، والتعاون مع رجال الشرطة والبلدية للحفاظ على البيئة والسلامة المرورية في تلك المناطق.

ويشهد شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات في إمارة أم القيوين، تجمع عشرات المركبات والأفراد على جانبي الطريق خلال عطلة الأسبوع من مساء الخميس وحتى مساء السبت من كل أسبوع، من أجل الاستمتاع بالأجواء الباردة، والشواء في المناطق الصحراوية المطلة على طرفي الطريقين.

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