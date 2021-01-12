تراجع الأمية بين الشابات إلى 0.4% في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشف الإصدار السادس من كتاب «المرأة الإماراتية بين الأمس واليوم» عن انخفاض مؤشر الأمية بين الفتيات من عمر 15 إلى 24 سنة في أبوظبي إلى 0.4%، فيما ارتفع متوسط عمر المرأة في العاصمة الإماراتية ليبلغ 81 سنة.

وأظهر الكتاب الذي أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس الكيفية التي نجحت فيها أبوظبي في تغيير واقع المرأة على مستويات التعليم والصحة والقوى العاملة.

وعلى مستوى التعليم، فقد بلغ عدد الطالبات المواطنات في مدارس إمارة أبوظبي 89736 طالبة، موزعات على 58124 طالبة في المدارس الحكومية و31612 طالبة في المدارس الخاصة، في حين بلغ عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي 29 ألفاً و128 طالبة، بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ3.48% خلال عامي 2015 و2019.

ووصل عدد المعلمات المواطنات في إمارة أبوظبي بالمدارس الحكومية والخاصة للسنة الدراسية 2018 - 2019 ما مجموعه 4035 معلمة، منهن 95.5% في المدارس الحكومية، وتُشكل المعلمات المواطنات ما نسبته 89.6% من المعلمين المواطنين ذكوراً وإناثاً.

وفي القطاع الصحي، تسجل المرأة في إمارة أبوظبي حضوراً بهذا القطاع الحيوي، إذ بلغ عدد المواطنات العاملات في هذا المجال 2343 مواطنة، منهن 965 طبيبة و415 ممرضة وقابلة و166 طبيبة أسنان و136 صيدلانية، فيما تعمل 661 مواطنة باختصاصات صحية.

وفي سوق العمل، أثبتت المرأة في إمارة أبوظبي جدارتها، وبرهنت على أحقيتها في التواجد بمختلف جوانب الحياة العملية، وكان الإبداع قريناً دائماً لشغفها بالتميز، حيث ارتفعت نسبة الإناث المواطنات من مجموع القوى العاملة المواطنة بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و2019 من 2.2% في عام 1975 إلى 37.8% عام 2019.

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