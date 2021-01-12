أعمال تطويرية لرفع كفاءة طرق البر الرئيس بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمالاً تطويرية للطرق السريعة بمناطق متفرقة في البر الرئيس: (سويحان، وE30، وطريق الطف، والنوف، والسمحة، وربدان، والفلاح، وبني ياس، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخليج العربي، والبطين، وعجبان، ورزين)، بكلفة مالية تبلغ 118 مليوناً و400 ألف درهم، بهدف الحفاظ على البنية التحتية، وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق العصرية التي تتمتع بها أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء طرق بطول 3905 أمتار، تشمل إنشاء طريق بطول 850 متراً في منطقة سويحان لحارة التفاف على طريق E30، وإنشاء مدخل لمدينة الفلاح بطول 520 متراً، وإنشاء طريق لمزارع في رزين بطول 1650 متراً، وكذلك إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة السمحة بطول 465 متراً، وإنشاء مدخل ومنفذ لمنطقة بني ياس بطول 420 متراً، بالإضافة إلى تركيب سياج معدني للمزارع في عجبان بطول 22.375 متراً.

ويشهد المشروع تركيب لوحات إرشادية في أماكن متفرقة بالطرق السريعة، وتطوير أعمال التجميل الطبيعي لدوار المها في منطقة البطين، وكذلك تبديل كشافات أعمدة إنارة الطرق في: شارع الشيخ زايد وشارع الخليج العربي من الإنارة العادية إلى إنارة موفرة للطاقة (LED)، بالإضافة إلى تركيب 123 بوابة إلكترونية في أماكن متفرقة بالبر الرئيس، وتركيب لوحات إرشادية في طريق الطف.

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