إنجاز مسار الحافلات ومركبات الأجرة في شارع خالد بن الوليد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المرحلة الثالثة من مشروع المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، على شارع خالد بن الوليد، بطول 4.3 كيلومترات، وتمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل بالاتجاهين.

وجرى تمييز المسارات المخصصة للحافلات باللون الأحمر، وتضمن المشروع إنشاء ممرات للمشاة، ومظلات مكيفة لمستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق، وإنشاء مواقف جانبية، وأعمال الزراعة التجميلية، وسيتم تشغيل خدمة الحافلات ومركبات الأجرة على المسار فعلياً يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، وسيتم خلال الفترة المقبلة تدريب سائقي الحافلات على استخدام المسار لحين تشغيل الخدمة فعلياً.

وبإنجاز المرحلة الثالثة، يرتفع إجمالي طول المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة إلى 11.6 كيلومتراً، موزعة على سبعة شوارع حيوية، هي: شارع المنخول، شارع الخليج، شارع خالد بن الوليد، شارع الغبيبة، شارع نايف، شارع الاتحاد، وشارع الميناء.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر محمد الطاير: «يعدّ مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، إحدى الممارسات العالمية الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة، وهي مطبقة في كثير من المدن في أميركا الشمالية وأوروبا، وتهدف إلى زيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوّثة للبيئة، وصولاً إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة».

وأضاف: «يأتي إنجاز المرحلة الثالثة من المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية، حيث أسهمت المسارات الخاصة بالحافلات في المرحلتين الأولى والثانية في تقليل زمن الرحلة لخطوط الحافلات إلى ما يقارب خمس دقائق لكل حافلة، بنسبة تحسّن في زمن الرحلة تقدر بـ 24%، كما أسهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة»، مشيراً إلى أن عدد خطوط الحافلات التي تستخدم المسارات الخاصة للحافلات يبلغ 40 خطاً، منها 19 خطاً للحافلات التي تستخدم مسار شارع خالد بن الوليد.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول 7.3 كيلومترات، شملت أجزاء من شارع نايف، وأجزاء من شارع الاتحاد، وشارع الميناء (من شارع الكويت لغاية تقاطع فالكون)، وشارع المنخول (من دوار السطوة لغاية شارع الشيخ راشد)، وشارع الخليج (من شارع الخور لغاية شارع المصلى)، وشارع خالد بن الوليد (من التقاطع مع شارع الميناء لغاية شارع رقم 16)، وشارع الغبيبة (من التقاطع مع شارع الميناء لغاية شارع رقم 12).

11.6

كم إجمالي طول المسارات الخاصة بالحافلات موزعة على سبعة شوارع حيوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news