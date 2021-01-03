محمد بن راشد: نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عبر حساب سموّه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة قال فيها سموّه: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد.. هذه رسالتي..

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https://t.co/EoFt8HIvQs?amp=1

#محمد_بن_راشد : الإخوة والأخوات .. أبناء شعب الإمارات .. نكمل ١٥ عاماً في ٢٠٢١ في رئاسة حكومة دولة الإمارات .. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد .. هذه رسالتي .. https://t.co/br5R3fh0pX #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/keG4iXLXJd — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 3, 2021

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