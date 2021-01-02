200 ألف حساب في نظام التعرفة المرورية «درب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن عدد أصحاب المركبات الذين سجلوا إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب»، وأتموا إنشاء حساباتهم وتفعيلها، بلغ نحو 185 ألف مستخدم، فيما اتخذ نحو 15 ألف شركة ومؤسسة الإجراء نفسه.

وحث المركز أصحاب المركبات المسجلة في الدولة، من أفراد ومؤسسات، والذين لم يسجلوا في النظام بعد، على إنشاء الحساب وتفعيله.

وأشار المركز إلى أن وتيرة التسجيل في النظام، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https:/‏‏‏/‏‏‏darb.itc.gov.ae، أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية App Store | Google Play | AppGallery، شهدت تسارعاً خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى سهولة إجراءات إنشاء الحساب وتسجيل المركبات وتعبئة رصيد المحفظة المالية.

وأوضح المركز أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هي 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

وأضاف أن احتساب رسوم النظام سيتم عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، هي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح، في حين تُطبق رسوم التعرفة بواقع أربعة دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية 7:00-9:00 والفترة المسائية 5:00-7:00)، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة.

ولفت مركز النقل المتكامل إلى عدم احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية.

قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» 100 درهم.

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