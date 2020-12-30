«طرق دبي» تطلق بطاقات «نول الرقمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجموعة هواوي عن إطلاق بطاقات نول الرقمية الجديدة الحصرية، وتطبيق «نول باي» لمستخدمي هواتف «هواوي» الذكية، للمرة الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار خطة الهيئة لتطبيق التقنيات المتطورة والأساليب الإبداعية في قطاع المواصلات بدبي، ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعمل «هواوي» على دعم مبادرة الهيئة واستراتيجية الإمارات بشكل عام من خلال تعزيز معارفها وخبراتها على اعتبار أن الهيئة تمثل واحدة من أكثر الجهات الرائدة في قيادة الإبداع والتطور التقني.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرب، إن «تطبيق (نول باي) الجديد مع محفظة هواوي يهدف إلى تمكين المستخدمين من الدفع السريع لتعرفة المواصلات العامة وأي منشأة تستخدم بطاقات نول عبر هواتفهم الذكية من هواوي، إذ يمكن للمستخدم تنزيل التطبيق مباشرة من منصة هواوي للتطبيقات، وإنشاء هوية هواوي الخاصة به باستخدام تطبيق المحفظة، والبدء في استخدام هذه الخدمة على الفور لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة به، والدفع أثناء التنقل من خلال هاتفه»، موضحاً أن محفظة هواوي تدعم تقنية الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى (NFC) الخاص بتطبيق (نول باي)، ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة لمتعاملي هواوي والهيئة».

وأضاف أن «هذه الحلول المبتكرة هي الأولى من نوعها لدى الهيئة، وترمي إلى توفير مزيد من الراحة لمستخدمي الهواتف الذكية طراز (هواوي)، عبر إيجاد مرونة في شراء تذاكر وسائل المواصلات العامة التابعة لها، مثل مترو دبي والباص المائي والترام وغيرها»، لافتاً إلى أن «التطبيق الجديد يتوافق مع استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل في دبي». ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية من «هواوي» في دبي استخدام بطاقة نول الرقمية الأولى في المنطقة من خلال تحميل تطبيق «نول باي» المتوافر في تطبيقات متجر هواوي (HUAWEI AppGallery)، الذي يتيح لمستخدميه شراء تذاكر مترو دبي والباص المائي والترام، وغيرها، من خلال التطبيق ومحفظة هواوي. ويمكنهم أيضاً إعادة شحن رصيد بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم من خلال التطبيق مباشرة، علماً بأن عملية الدفع آمنة في إطار نظام الحماية والحماية الصارم والمتكامل لتطبيقات متجر هواوي، ونظام الحماية الذي يلبي أعلى المعايير الدولية لضمان خصوصية المستهلكين.

ويشكل تطبيق «نول باي» إضافة إلى مجموعة تطبيقات متجر هواوي للتنقل، ويوفر للمستهلكين خيارات واسعة تساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم.

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