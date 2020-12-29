«طرق دبي» تطلق خطين جديدين للحافلات مطلع 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الأول من يناير المقبل، خطين جديدين للحافلات العامة، الأول (F45)، الذي ينطلق من محطة مترو الفرجان ويصل إلى منطقة ديسكفري جاردنز، بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في أوقات الذروة. والثاني (F56) وينطلق من محطة مترو دبي للإنترنت ويصل إلى محطة مترو الخيل، بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

وأكّد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، أن خطّي الحافلات (F45) و(F56) سيشكلان إضافة مهمة في التكامل مع مسار 2020 لمترو دبي، الأمر الذي يجعل التنقّل عبر وسائل المواصلات العامة في الإمارة الخيار الأمثل للسكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من جميع أنحاء العالم.

وقال شاكري إن الهيئة قرّرت إلغاء خطين آخرين للحافلات العامة في التاريخ نفسه، هما الخط (85) المنطلق من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت ويصل إلى ديسكفري جاردنز، والخط الثاني (F42) المنطلق من محطة مترو ابن بطوطة ويصل إلى ديسكفري جاردنز.

وأجرت مؤسسة المواصلات العامة عدداً من التغييرات في الـ27 من الشهر الجاري، منها تعديل في زمن الرحلات لعدد من خطوط الحافلات العاملة في دبي، وتغيير جداول عدد آخر منها.

وتحرص الهيئة على معرفة آراء مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومقترحاتهم لتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة. وتُجري استطلاعات ميدانية لتحقيق هذا الهدف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news