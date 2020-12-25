تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية في رأس الخيمة حتى 3 يناير

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمديد مهلة خفض المخالفات المرورية 50%، التي انتهت أول من أمس، إلى الثالث من يناير المقبل، تزامناً مع حلول العام الميلادي الجديد، إذ مددت الشرطة المبادرة مرتين لتمكين السائقين والمتعاملين من سداد مخالفاتهم، وإعطائهم وقتاً إضافياً للسداد، والاستفادة من فترة الخصم.

وأشارت إلى أنه يُستثنى من خصم المخالفات أربع مخالفات مرورية خطرة، هي: مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة قائدها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، ومخالفة الهروب من شرطي المرور. وقالت شرطة رأس الخيمة لـ«الإمارات اليوم» إنها رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في سداد المخالفات المرورية عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، مقارنة بتوجه عدد قليل من المتعاملين للمراكز الشرطية للسداد، نظراً إلى إجرائهم معاملات أخرى، ولفتت إلى أنه يوجد اهتمام كبير باستخدام التطبيقات الذكية والإلكترونية لسداد المخالفات، ما أسهم في تحقيق المبادرة، واستفادة عدد كبير من المتعاملين من خصم المخالفات بنسبة 50%.

وأوضحت أن مبادرة خصم المخالفات تعكس حرص شرطة رأس الخيمة على النزول عند رغبة ومطالب المواطنين والمقيمين، وإعطاء المزيد من الوقت لأصحاب المركبات المخالفة لسداد قيمة المخالفات المسجلة بحقها، والاستفادة من نسبة الخصم المحددة.

ولفتت إلى أنه يجب على مُلاك وقائدي المركبات الاستفادة من الخصم، والقيام بدفع المخالفات عبر التطبيقات الذكية، كما يجب التوجه إلى مركز خدمات المرور والترخيص، أو مجمع حفظ المركبات الكائن في منطقة الساعدي، في حال وجود قيد وحجز على المركبة المخالفة.

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