إتلاف أسماك فاسدة ومخالفة "50 دكّة" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نظّمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية موسعة على أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، شملت 158 دكة ومحلاً لبيع الأسماك في أسواق السمك بميناء زايد والمشرف مول والسوق الأخضر ببني ياس، بالإضافة إلى سوق السمك في مدينة العين وأسواق الأسماك بالظفرة.

وخلال الحملة قام مفتشو قطاع الرقابة في الهيئة، بتوجيه 20 تنبيهاً و13 إنذاراً، وإصدار 17 إنذاراً نهائياً، وإتلاف 89 كيلوغراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما استوفت 108 منشآت المعايير والاشتراطات الملزمة المعمول بها.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاءٍ آمن وسليم لأفراد المجتمع، موضحة أنها تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الأسماك المعروضة في أسواق الأسماك المركزية، خصوصاً مع دخول موسم الشتاء، حيث تزداد كمية الأسماك المتداولة ويكثر الطلب عليها.

وقالت: "كما تهدف إلى التأكد من وجود نظام فاعل لتتبّع واسترداد الأسماك ومعرفة مصادرها والحد من عمليات الغش والتدليس، فضلاً عن التأكد من سلامة الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وكفاءة برادات حفظ الأسماك، بالإضافة إلى أهمية التزام سيارات نقل الأسماك بتطبيق اشتراطات النقل والتأكد من التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة (كوفيد -19)".

وأضافت الهيئة أن "المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة هي تداول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وضع الثلج الكافي والبطاقات التعريفية على الأسماك المعروضة على طاولات عرض الأسماك، بالإضافة إلى تخزين الأسماك بصورة غير صحيحة، وعدم الاهتمام بنظافة أرضيات بعض المحال"، داعية الجمهور عند تسوقهم، إلى شراء الأسماك في آخر مرحلة من مراحل التسوق، مع مطالبة البائع بوضع كمية وافرة من الثلج للحفاظ عليها أثناء التنقل، وملاحظة أي شواهد غير طبيعية في الأسماك، مثل انتفاخ البطن وبهتان القشور والعيون الغائرة المعتمة ولون الخياشيم، وغيرها.

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