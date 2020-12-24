المصدر: الإمارات اليوم

سكوتر

اشتكى مشاة وسائقون في ضواحٍ سكنية بدبي، من السرعات الكبيرة لآليات سكوتر الكهربائية، خصوصاً على ممرات المشاة وبجانب الطرق، لافتين إلى أن بعض الأشخاص يفتقرون إلى مهارة قيادتها، ما يشكل خطراً على الآخرين.

ازدحام

لاحظ سائقون أن الشارع الفرعي، الذي يضم مدخلاً لأحد مراكز التخفيضات الشهيرة، والمجاور لسيتي سنتر الشارقة، يزدحم بالمركبات باستمرار، بسبب وجود حاجز يفتح ويغلق بعد إدخال كل سيارة، من أجل الحصول على تذكرة دخول للمواقف، مطالبين هذا المركز بنقل الحاجز إلى داخل مواقف المركز، وإبعاده عن الطريق.

ضجيج

تلجأ عائلات برفقة الأصدقاء إلى إقامة جلسات وسهرات على شرفات منازلها في ضواحٍ سكنية، حتى ساعات الصباح الباكر، خلال أيام الأسبوع، دون مراعاة للضوضاء والضجيج المزعج بالنسبة للسكان الآخرين، في المبنى ذاته أو تلك المجاورة.

مكالمات

يتلقى قراء مكالمات هاتفية من أشخاص يتصلون من دول أوروبية، يعرضون عليهم الاستثمار في منتجات مالية في أسواق عالمية، مع ضمان الحصول على أرباح مؤكدة، ويطلبون عنوان البريد الإلكتروني لإرسال روابط لتسجيل الملف في إطار البدء بالاستثمار، لكنهم لا يدلون بمعلومات دقيقة وواضحة عن ترخيص تلك الشركات، وجنسياتها، وعناوينها.

أشجار

شوهدت خلال الفترة الأخيرة سلوكيات غير مسؤولة لدى مرتادين للحدائق العامة، وبصرف النظر عن تدني معايير النظافة العامة لدى البعض، يلجأ آخرون إلى إفراغ بقايا القهوة والشاي، وغيرها من السوائل، على جذوع الأشجار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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