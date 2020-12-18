تأخير متوقع على معبر الخليج التجاري حاليا واغلاق "الشندغة" حتى صباح غد

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

نبهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين الى تأخير متوقع على جسر معبر الخليج التجاري بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي وذلك لمدة 30 ساعة بدأت منذ اللحظات الأولى لساعات اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر الساعة 12 وتمتد حتى يوم غد السبت 19 ديسمبر عند الساعة 6 صباحاً.

وطلبت الهيئة من السائقين عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة المتاحة عبر كل من جسر القرهود، وجسر آل مكتوم وشارع رأس الخور.

وحذرت الهيئة السائقين أيضا من إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى منطقة وذلك من منتصف الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر وحتى الساعة 10:30 صباحاً وكذلك من صباح يوم السبت عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 8:00 صباحاً، ولفتت انتباه السائقين الى استخدام جسر آل مكتوم وجسر القرهود للوصول إلى وجهتهم خلال فترات الإغلاق المذكورة.

ونبهت هيئة الطرق والمواصلات مستخدمي وسائل المواصلات العامة الى ضرورة تخطيط رحلاتهم بالأخذ بعين الاعتبار وجود تأخير متوقع على مواعيد رحلات خطوط باص دبي على الخطوط (X13، X02، 8، 95، C01، C03، C07، C09، C18، E306 و X23)، وذلك خلال إغلاق نفق الشندغة، وذلك نتيجة تغيير الجدول الزمني لتلك الخطوط بسبب تحويل مسار رحلات الحافلات للخطوط المتأثرة خلال وقت الإغلاق.

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