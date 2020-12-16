تغيير أسماء 5 محطات لمترو دبي وفق خطة تنجز بحلول فبراير المقبل

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنفيذ خطة يتم بوجبها تغيير أسماء 5 محطات لمترو دبي، استهلتها بتغيير اسم محطة الفهيدي، وذلك ضمن جدول زمني يمتد حتى فبراير المقبل.

وتشمل الخطة تغيير اسم محطة مترو الفهيدي الواقعة على الخط الأخضر، وتحمل الرقم 25، والتي أصبح اسمها الجديد محطة مترو شرف دي جي، وذلك في اعقاب توقيع اتفاقية، أخيراً، مع مجموعة شرف.

ووفقا للهيئة، فإنها ستعيد كذلك تسمية 4 من محطات أخرى لمترو دبي تقع على الخط الأحمر، وجميعها كائنة في شارع الشيخ زايد.

وتشمل المحطات كلاً من محطة مترو بنك أبو ظبي الأول التي تحمل الرقم 20 ليصبح اسمها محطة أم الشيف، ومحطة نور بنك ورقمها 29 لتحمل اسم محطة الصفا، وكذلك تغير اسم محطة مترو نخيل التي تحمل 35، ليصبح اسمها محطة مترو الخيل، بالإضافة الى محطة مترو داماك العقارية ورقمها 36، ليصبح اسمها محطة مرسى دبي، وذلك ضمن تنفيذ خطة جديدة في إطار استراتيجية إعادة هيكلة حقوق تسمية محطات المترو.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حقوق تسمية محطات المترو تعد فرصة استثمارية مهمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بما تقدّمه من فرص للمستثمرين لإبراز علاماتهم التجارية في مدينة نابضة بالحياة، مثل إمارة دبي.

وقد بدأت الهيئة بتغيير أسماء المحطات الخمس على اللوحات الخارجية، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية للمواصلات العامة، بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة.



وتنوه هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى ضرورة انتباه مرتادي مترو دبي إلى التغيير في أسماء المحطات على الوسائط المذكورة.

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