المصدر: الامارات اليوم

توسعات

بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إزالة بعض الحواجز التي كانت تغلق بها ممرات في شارع الشيخ خليفة بن زايد، ولاحظ مستخدمو الطريق اتساعه بعد انتهاء جزء كبير من التوسعات.

تباعد

لاحظ متسوقون في الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية الكبيرة عدم اكتراث من قبل بعض الزبائن، الذين يرتدون الكمامات، لكنهم لا يراعون التباعد الاجتماعي، ويتراصون بجانب بعضهم بعضاً، عند منصات عرض المنتجات، ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

مواصفات

اشتكى متسوقون من أن بعض مواقع بيع الألبسة عبر الإنترنت تعرض صوراً لبعض منتجاتها تخالف ما يصل الزبون عندما يستلم المنتج بعد الشراء، حيث يكتشفون أن القماش ليس مماثلاً للمنتج المعروض، ولا حتى طريقة الحياكة.

أسعار

لاحظ متسوقون أن أسعار الأسماك في الأسواق لم تنخفض، رغم أننا في موسم الصيد وتكاثر الأسماك، ما يشكل عبئاً على ميزانية الأسر المحدودة الدخل.

استبدال

شكا مستهلكون اشتروا هواتف محمولة، تبين وجود مشكلات بها بعد أيام من شرائها، رفض المتاجر استبدالها، والإصرار على إصلاحها، رغم ارتفاع ثمنها، وطالبوا بقوانين تلزم المحال باستبدال الأجهزة المعيبة بأخرى جديدة، خلال فترة زمنية محددة من الشراء لضمان حقوقهم.

بقالات

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على أسعار البقالات، حيث تباع سلع ومنتجات بأسعار تصل إلى ضعف سعرها بالمتاجر الأخرى، فضلاً عن تجاهل هذه البقالات وضع الأسعار على منتجاتها!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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